Jazz in der Aula - Chris Hopkins International Swing Stars featuring Nicki Parrott

Chris Hopkins, geboren in Princeton, N.J. (USA), zählt mit seinem farbenreichen, kreativen Stil längst zu den renommierten Musikern der Jazz-Szene und kann auf eindrucksvolle 5000 Konzerte vom edlen Club bis zur Elbphilharmonie zurückblicken.

Zuletzt räumte er zahlreiche Auszeichnungen wie den "Preis der deutschen Schallplattenkritik" oder den "Keeper of the Flame" ab.

Für dieses außergewöhnliche Konzert präsentiert er eine wirklich internationale All Star Besetzung: An der Spitze die Australierin Nicki Parrott, eine der renommiertesten Kontrabassistinnen der Jazz-Welt, die mehrere Jahrzehnte in New York gelebt und sich von dort aus international einen Namen gemacht hat, vor allem auch als Sängerin mit umwerfender Ausstrahlung und Natürlichkeit. Ihre vielseitigen Programme umfassen Songs aus dem Repertoire von Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Peggy Lee uva. Ihr Debüt-Album "Moon River" erschien 2008, bald darauf wurde sie zum Recording-Star eines großen japanischen Plattenlabels. Hinzu kommen Finnlands bekanntester Jazz-Musiker und unerhört virtuoser Benny Goodman-Stilist Antti Sarpila an der Klarinette sowie der aufstrebende holländische Gitarrist Tijn Trommelen, der obendrein als lässiger Sänger im Stile von Croonern wie Frank Sinatra oder Nat King Cole mit entwaffnendem Charme begeistert.

Auf dem Programm stehen Klassiker der Swing Ära sowie fantastische Juwelen des “Great American Songbook” von Cole Porter bis Jerome Kern, gewürzt mit etwas Holywood-Glamour à la Henry Mancini uva. So spielen sich die vier lustvoll durch einen unvergesslichen Abend und swingen was das Zeug hält. Elegant, mitreissend, unterhaltsam.