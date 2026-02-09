Jazz in der Aula - Thabilé

Am 22. März gastiert Thabilé bei Jazz in der Aula in Lauda.

Thabilé: Eine Stimme, die berührt und bewegtWenn Thabilé singt, schwingt ihre ganze Geschichte mit. Gerade erst hat sie ihr neues Meisterwerk „Read My Lips“ veröffentlicht, da folgt schon der nächste Meilenstein: die charismatische Sängerin wurde mit dem Africa Festival Award zur „Künstlerin des Jahres“ gekürt. Eine Auszeichnung, die weit über die Musik hinausgeht – sie ehrt eine Frau, die Mut beweist.In den Townships von Soweto aufgewachsen, hat Thabilé das Leid, aber vor allem die unbändige Lebensfreude Südafrikas im Herzen. Heute trägt sie diese Kraft von Stuttgart in die Welt. Ihre Lieder sind mehr als nur Melodien; sie sind kraftvolle Statements gegen Ungerechtigkeit und eine leidenschaftliche Stimme für die Rechte von Frauen. Wer Thabilé einmal live erlebt hat, weiß: Sie legt nicht nur den Finger in die Wunde, sie heilt sie auch mit ihrer magischen Stimme und schenkt uns Hoffnung.Musikalisch erwartet Sie ein berauschender Mix aus Afro-Beats, Soul, Jazz und Pop. Mal rockig rau, mal sanft und weich – gemeinsam mit ihrer Band erschafft Thabilé eine Atmosphäre, die zum tiefen Mitfühlen einlädt und gleichzeitig niemanden stillsitzen lässt.Erleben Sie diese Ausnahmekünstlerin live! Lassen Sie sich von Thabilés Energie anstecken und feiern Sie mit uns einen Abend voller Magie, Rhythmus und Emotionen. Tauchen Sie ein in die Welt von „Read My Lips“ – ein Erlebnis, das nachklingt.