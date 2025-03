Jazz in der Aula - The New Hot

„the new hot” ist eine in 2022 formierte Jazzband – spezialisiert auf aktuelle Interpretationender Musik von Louis Armstrong. Schon die ungewöhnliche Klangsprache verdeutlicht das.

Das Sousaphon ist ein Anklang an die damalige Zeit und gleichzeitig wird im Zusammenspiel mit E-Gitarre deutlich, dass der Blick von „the new hot“ nicht nur vollwohl wollender Nostalgie, sondern auch neugierigem Fortschreiten geprägt ist.„the new hot“ ist mit der Musik Armstrongs sozialisiert – Gitarrist Markus Fleischer hat seineerste Schallplatte mit Satchmos Musik in die Grundschule mitgenommen und auch derTrompeter Marko Mebus hat schon in seiner Jugend intensiv Louis Armstrong und dessen Klangwelten gelauscht. Die vier Musiker haben Armstrongs Lässigkeit so sehr verinnerlicht,dass sie zur eigenen geworden ist. Mit ihr widmen sie sich voller Hingabe der Musik.

Dabei geht es weniger um Form als vielmehr um Attitude: Sie greifen seltener auf verkopfte Texturen zurück, sondern richten ihre Aufmerksamkeit auf das Lebensgefühl –überschäumend, spritzig und ausladend. „Mein ganzes Leben bestand aus Glück." Dieses Zitat von Louis Armstrong vertont „the new hot“ Klang für Klang. In ihren Interpretationen geben sie dem Raum, was zwischen den Tönen steht und widmen sich dem mitl ebensbejahender Hingabe und voller Energie. Schon im Trompeten-Intro von Marko Mebus zu “West End Blues“ wird klar, was im weiteren Verlauf nur noch deutlicher wird: Mebus hat sich mit den Soli von Armstrong intensiv und jahrelang auseinandergesetzt, aber das muss er nicht zeigen. Sondern er nimmt diesen Hintergrund als Blaupause, um darauf seine eigenen kreativen Soli zu entwickeln. Das nötige Grundgerüst liefern lässige Sounds, die an Rock ‘n‘ Roll und volle Tanzflächen erinnern. Auch „Swing that Music“ trägt ganz klar die eigene Handschrift von „the new hot“, beziehungsweise den Groove: lässig-zurückgelehnter Breakbeat. Anlass dafür war dieTextstelle „…rhythm like that puts me in a trance…“. Bei “the new hot” ist das selbsterklärend. Die Band bringt die Lebensfreude von Armstrongs Musik ans Licht und richtet zeitgemäß ihr eigenes Spotlight. Sie zeigt die Musik von Louis Armstrong wie sie ist und wie sie sein kann.