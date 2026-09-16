Jazz in der Aula - Brubeck's Calling

Am 18. Oktober gastiert Brubeck's Calling bei Jazz in der Aula in Lauda.

100 Jahre Paul Desmond: Eine Hommage an die Leichtigkeit des JazzEs gibt Melodien, die die Welt für einen Moment stillstehen lassen. Eine davon ist das legendäre Saxophon-Solo von "Take Five". Im Jahr 2024 wäre der Schöpfer dieses unvergesslichen Sounds, der Saxophonist Paul Desmond, 100 Jahre alt geworden. Er war der Ästhet unter den Jazzern, bekannt für seinen einzigartigen, lyrischen Ton, der – wie er selbst sagte – „wie ein trockener Martini“ klingen sollte.Gemeinsam mit dem Pianisten Dave Brubeck prägte Desmond ab 1951 eine Ära. Ihr Quartett brach mit gewagten Rhythmen und perkussiver Kraft alle Regeln und eroberte dennoch die Herzen der Massen. Es war die perfekte Symbiose aus Brubecks Energie und Desmonds sanfter Melancholie.Um dieses Jahrhundertgenie gebührend zu feiern, haben der Heppenheimer Saxophonist Christian Seeger und der Pianist Christoph Schöpsdau ein Programm ins Leben gerufen, das weit über eine bloße Kopie hinausgeht. Mit tiefem Respekt und virtuoser Spielfreude lassen sie mit ihrer Band "Brubeck's calling" den Geist des Brubeck-Quartetts wieder auferstehen. Es ist eine Verbeugung vor der Eleganz, den ungeraden Taktarten und dem magischen Sound, der Jazz-Geschichte schrieb.Lassen Sie sich diesen besonderen Abend nicht entgehen! Tauchen Sie ein in eine Welt voller Eleganz und Nostalgie. Wenn Christian Seeger die ersten Töne anstimmt, wird der Geist von Paul Desmond im Raum spürbar sein. Ein Muss für jeden Musikliebhaber und die perfekte Gelegenheit, den Alltag für ein paar Stunden hinter sich zu lassen.