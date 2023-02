Jazz inder Spitalkapelle - Double Duo Damage

Konzert mit national erfolgreichen Musiker*innen der zeitgenössischen Jazzszene, unter Beteiligung und Initiative des neu in Crailsheim wohnhaften Saxophonisten und künstlerischen Leiters des Jazzfestivals UpBeat Hohenlohe, Johannes Ludwig.

Mit diesem Konzert bringt der künstlerische Leiter des in der Region etablierten Jazzfestivals UpBeat Hohenlohe, der Saxophonist und Komponist Johannes Ludwig, zwei spannende Besetzungen in die Spitalkapelle Crailsheim. Mit der Trompeterin Heidi Bayer, die unter anderem für den Deutschen Jazzpreis 2022 nominiert war, verbindet ihn eine tiefe musikalische Partnerschaft, ebenso wie mit dem Gitarristen und Sänger Gero Schipmann, der jahrelang in London lebte und arbeitete. Das Duo Bayer/Ludwig bereitet seine anstehende Studio-Aufnahme vor und präsentiert sich erstmals in dieser Form der Öffentlichkeit, das Projekt The Human Element von Ludwig und Schipmann stellt an diesem Abend sein neues Album vor. Beide Besetzungen fügen sich optimal in die besondere Akustik der Spitalkapelle ein und werden den Raum in ihr Konzert mit einbeziehen.

Die Veranstaltung wird gefördert vom Musikfonds e.V. und ist eine Kooperation mit der Kulturstiftung Hohenlohe sowie dem Stadtmuseum Crailsheim.

Johannes Ludwig - Saxophon

Heidi Bayer - Trompete, Flügelhorn

Gero Schipmann - Baritongitarre