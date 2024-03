Heiße Rhythmen, coole Sounds, jazzig-funkiger Groove, gefunden in verrauchten Jazzkellern, und mit dichten Arrangements in das Hier und Jetzt transportiert. Die musikalische Bandbreite der Musiker erstreckt sich von gefühlvollen Balladen, über rhythmisch mitreißenden Latino-Sounds bis hin zu fetzigem Funk oder heißen Up-Tempo Nummern. Die Jazz-Veranstaltungen finden in der Kneipe mit Bewirtung statt.