Magie - Nikolai Striebel und Jaana Felicitas: Rhapsody in magic

Ein Abend voller Überraschungen und verrückten Einfällen. Nikolai und Jaana Felicitas sind vielseitig und haben ständig zu viele Ideen. Also zeigen sie, sie am liebsten gleich alle und verbinden dabei ihre unterschiedlichen Hintergründe und Spezialitäten. Modern, bewegungsreich, neuartig. Die beiden Stuttgarter haben sich in Südkorea kennengelernt...logisch oder? Die Tänzerin und der Manipulator zeigen was die Welt der Zauberkunst so besonders macht, was passiert wenn man zu viel Zeit im gemeinsamen Atelier verbringt und welche Darbietungen schon tausende von Kilometern unterwegs waren.... Ein Abend, eine Ansammlung von Geschichten und eine völlig freie Reihenfolge machen diese Show besonders, vielseitig und auch überraschend.