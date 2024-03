Theater - Dirk Helbig & Ambrogio Vinella: Herricht & Preil

Herricht & Preil war ein populäres Komikerduo in der DDR, bestehend aus Rolf Herricht (1927–1981) und Hans-Joachim Preil (1923–1999). Ihre Shows und Auftritte im DDR-Fernsehen erlangten große Berühmtheit; einige Sätze wurden geflügelte Worte. Preil spielte dabei den oberlehrerhaften Neunmalklugen; Herricht übernahm den naiv-bauernschlauen Part. Die beiden wurden wegen dieser Spielweise häufig mit Dick und Doof verglichen. Herricht jedoch begriff nie, was Preil zu sagen versuchte, führte ihn aber dennoch immer wieder aufs Glatteis und war am Schluss oft glänzender Sieger. Zu den bekanntesten Sketchen des Duos zählen „Der Klavierkauf“, „Der Gartenfreund“, „Die Briefmarke“ und „Die Reisebekanntschaft“. Ambrogio Vinella und Dirk Helbig haben sich die Aufgabe gestellt, dieses Kulturgut wieder aufleben zu lassen und interpretieren die Sketsche neu, jedoch mit altgewohnter Doppeldeutigkeit und Wortwitz. In 2 mal 45min erleben Sie Menschlichkeit, Verzweiflung und Lachsalven par excellence und lassen Ihren Alltag ein wenig vergessen.