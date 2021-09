Jazz & Klassiktage: Cedric Hanriot Trio

Mit seinem aktuellen Trio präsentiert der französische Pianist Cédric Hanriot eine Musik, die offen ist für die verschiedenen Strömungen von Jazz, Pop und Groove. Die Band erkundet spielerisch bekannte Themen und Melodien aus dem Pop von Katy Perry, dem Rock von Nirvana, der elektronischen Musik von Massive Attack sowie eine Reihe populärer französischer Chansons. Daneben interpretiert das Trio Originalkompositionen des Bandleaders, in denen Groove und Interaktion im Mittelpunkt stehen. Die Musik verbindet in raffinierter Weise elektronische Sounds und Texturen mit akustischen Instrumenten, was den Stücken eine filmische Dimension verleiht.

Cédric Hanriot erhielt viele Auszeichnungen wie z. B. den Grammy für das beste Jazz-Vokal-Album 2015 zusammen mit Dianne Reeves und seine Musik begeistert Mitmusiker und Kritiker: „Cédric is one of the most talented musicians I know ... a formidable force in new jazz, he’s one of the most expressive pianists I have ever worked with“ (Terri Lyne Carrington); „I was very impressed upon hearing his talent … his originality and scope as an artist” (Greg Osby); „ A lively alchemy of Jazz and a decidedly urban flavor. A powerful music which is graciously charming” (Citizen Jazz).