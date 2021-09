Jazz & Klassiktage: Johanna Summer „Schumann Kaleidoskop“

Starkes Debüt: Im April 2020 präsentierte Johanna Summer bei ACT mit „Young German Jazz“ eines der spannendsten Jazzdebüts des Jahres. „Ihre Musik ist voller Phantasie und ohne Kategorie. Von der Klassik kommend, mit wundervollem Anschlag, hat sie etwas Vollkommenes, Eigenes geschaffen. Wunderschöne Musik von A bis Z. Ein neuer Stern am Pianohimmel“, schreibt Klavier-Ikone Joachim Kühn über seine junge Kollegin Johanna Summer. Selten hat ein Debütalbum einer jungen Instrumentalistin derart schnell derart begeisterte Reaktionen hervorgerufen wie „Schumann Kaleidoskop“, das einen weiten, improvisatorischen Bogen spannt über Stücke aus Robert Schumanns „Kinderszenen“ und „Album für die Jugend“, die Johanna Summer als Ausgangspunkt für komplett freie Improvisationen nutzt und so bei jedem Anlauf ganz neue Musik entstehen lässt. Egal, ob mit klassischen Stücken, Eigenkompositionen oder Jazz-Standards – immer schafft sie es in ihren Improvisationen, eine weite, dynamische Erzählung zu entwickeln, mal zart und zerbrechlich, mal spannungsreich, rhythmisch zupackend oder unwiderstehlich melodisch, oder sich als Virtuosin zu präsentieren. Alles im Sinne des musikalischen Storytellings, mit einem äußerst reifen, weitsichtigen Blick für Dramaturgie, Dynamik, Spannung und Atmosphäre. Die Süddeutsche Zeitung findet das schlicht „eine kleine Sensation“, das Klassikmagazin Fono-Forum „faszinierend feinsinnig“. Jazz, Klassik und freies Spiel – Johanna Summer kreiert aus dem Moment heraus ihre ganz eigene Musik, und es ist ein Erlebnis, ihr dabei zuzuhören.

Johanna Summer – Piano