Jazz-Konzert mit dem Members Only Quintett

55 Years of Mercy - A tribute to Cannonball Adderley -

Reinhard Kretschmer (Saxophon), Jürgen Kilian (Trompete), Frank Hurrle (Piano), Denis Arnold (Kontrabass), Michael Haselbek (Drums)

Jazz-Musik vom Feinsten bietet das Members Only Quintett um Reinhard Kretschmer (Alt-Saxofon) und Jürgen Kilian (Trompete). Das Quintett spielt bei seinem Konzert in der Stiftskirche in authentischer Besetzung die zeitlosen Hits aus den Erfolgsalben "Cannonball Adderley Quintett in San Francisco" und "Mercy, Mercy, Mercy! Live at the Club" der beiden kongenialen Adderley Brüder. Julian "Cannonball" Adderley wirkte 1959 als Sideman auf Miles Davis' bahnbrechendem Album "Kind of Blue" mit. Im selben Jahr gründete der Saxophonist sein eigenes Quintett, welches zu einem der erfolgreichsten und einflussreichsten Ensembles des Hardbop und Soul-Jazz wurde.

Veranstalter: Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis e.V.