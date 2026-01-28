Jazz Lights 2026: Joy Denalane

Den Abschluss der Jazz Lights 2026 bildet am Samstag, 21. März, Joy Denalane, eine der prägendsten Stimmen des deutschen Souls. Ihre Mischung aus Soul, R&B, Jazz und südafrikanischen Einflüssen hat ihr nationale wie internationale Anerkennung eingebracht. Sie gilt als Persönlichkeit mit künstlerischer Haltung, deren Musik kulturelle Identität und gesellschaftliche Sensibilität transportiert. Aufgewachsen in Berlin-Kreuzberg, kam sie früh mit Soul, R&B und Jazz in Berührung und entwickelte einen charakteristischen Sound, der sie schon als junge Künstlerin von der Masse abhob. Ihren bundesweiten Durchbruch erreichte sie 1999 mit dem Freundeskreis-Hit »Mit Dir«, einem Song, der bis heute als Klassiker einer ganzen Generation gilt und ihr den Weg in die erste Reihe der deutschen Musiklandschaft ebnete. Als Top-Act der Jazz Lights 2026 zeigt sie ihre markante Stimme, ihre eindrucksvolle Bühnenpräsenz und die emotionale Tiefe ihrer Songs – ein Konzert, das Intensität und Atmosphäre vereint.