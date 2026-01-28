Jazz Lights 2026: Myles Sanko

Am Freitag, 20. März, präsentiert Myles Sanko dem Publikum der Jazz Lights 2026 ein facettenreiches Programm präsentiert, das modernen Soul, klassischen Jazz und erzählerische Tiefe eindrucksvoll vereint. Sein aktuelles Studioalbum »Let It Unfold« eröffnet ein neues Kapitel seiner musikalischen Entwicklung: frei im Ausdruck, mutig im Stil und geprägt von persönlicher Reife. Die Kombination aus Soul, Jazz, Hip-Hop-Elementen und Einflüssen ghanaischer Musik schafft eine Reise, die Themen wie Selbstakzeptanz, Heilung und inneres Wachstum in den Mittelpunkt rückt. Als Sänger, Songwriter und Produzent versteht es Sanko, traditionelle Jazz-Ästhetik mit modernen Einflüssen zu verbinden. Jedes seiner Stücke wirkt wie ein persönliches Bekenntnis – ehrlich, kraftvoll und optimistisch.