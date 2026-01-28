Jazz Lights 2026: Siggi Schwarz

Am Samstag, 14. März, gibt es bei den Jazz Lights 2026 ein besonderes Highlight: Gitarrenlegende Siggi Schwarz widmet sich mit »The Music of Santana« der Welt des Latin-Rock. Gemeinsam mit seiner international besetzten Sieben-Mann-Band interpretiert er die zeitlosen Klassiker von Carlos Santana mit Virtuosität, Gefühl und eigener Handschrift. Die Besucher dürfen sich auf einen Abend freuen, der Energie und Leichtigkeit verbindet. Kraftvolle Rhythmen, gefühlvolle Balladen, mitreißende Instrumentalpassagen und diese besondere Atmosphäre, die Santana-Musik seit Jahrzehnten erzeugt.