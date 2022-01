Jazz Listen!

Bis zum jetzigen Zeitpunkt war ausschließlich der Bandname Programm. In dieser Kombination, so noch nie im realen Leben zusammengespielt, fand man sich im Winter 2021 zum gemeinsamen Musizieren über eine Internetplattform zusammen. Lediglich einander zuhören (und dies zeitverzögert, mit leichtem oder auch manchmal heftigeren Delay) war immerhin möglich.

„Swing, Balladen, Fremdes, Eigenes“ lautet die Kurzformel der Musik. Arrangiert wurde was musikalisch in die Quere kam: Ein „Ella“- Shoutchorus aus dem Jahr 1947 wechselt sich mit „No Roots“ von Alice Merton aus dem Jahr 2017 und der von Burt Bacharach komponierten Ballade „Close To You“ (1970) ab. Die musikalische Aufforderung „Bop It!“ von Gerhardt Mornhinweg (Trompete) fehlt ebenso wenig, wie der Titel „Harmonieleere“ von Jörn Baehr (Gitarre) aus dem Bereich der Jazzpädagogik.

Listen, come and see! Lautet die korrekte Formel für diesen Konzertabend.

Besetzung:

Jeschi Paul (Gesang)

Iris Oettinger (Schlagzeug)

Gerhardt Mornhinweg (Trompete)

Andreas Streit (Kontrabass)

Martin Giebel (Klavier)

Einlass 19:30 Uhr

Beginn: 20:30 Uhr

Jörn Baehr (Gitarre)