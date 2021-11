Jazz Live: Flinkfingro Live + CD-Release Party

Joschi Joachimsthaler „und andere komplizierte Wörter“

Flinkfingro - Was soll das denn sein? Das wissen wohl die meisten Gäste des Jazzkellers mittlerweile. Die 4 spritzigen Typen, die, laut eigener Angabe, gar keine Ahnung von Jazz haben und es aber einfach trotzdem machen, kommen zurück!

Nach der tragischen Absage des ursprünglich angesetzten Termins am 29.10. aufgrund des Löschzugs der Feuerwehr und dem damit verbundenen Brand in der Altstadt, kommen sie nun zurück und das heißer denn je! Nicht nur mit ihrem üblich lustigen und virtuosen Programm werden sie an diesem Abend unterhalten, nein, zusätzlich feiern sie auch den offiziellen CD Release der Soloveröffentlichung von Joschi Joachimsthaler "und andere komplizierte Wörter", welche am 03.12. offiziell veröffentlicht wird. Diese wird es neben all den anderen CD Specials des Abends auch im Jazzkeller erstmalig zu erwerben geben!

Joschi Joachimsthaler (Gitarre), Philip Kranz (Piano), Jakob Winterstein (Bass), Stefan Wandel (Drums)

Einlass: 20.30 Uhr. Veranstaltungsbeginn 21.30 Uhr. Eintritt frei

Es gilt die 2G-Regel.