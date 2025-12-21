Jazz Live - Giacomo Ganzerli Trio

Das Giacomo Ganzerli Trio ist das neue Jazzprojekt des gleichnamigen italienischen Schlagzeugers, geboren 1997 in Modena.

Diese „basslose“ Besetzung kombiniert Schlagzeug, Saxophon und Gitarre mit Live-Elektronik und Drum Machine und verbindet elektronische Elemente mit melodischen Klanglandschaften und freier Improvisation. Das Trio, bestehend aus Daniele Nasi am Tenorsaxophon und Michele Bonifati an der Gitarre, erkundet den modernen Jazz und bereichert ihn mit raffinierten elektronischen Texturen.

Info: www.giacomoganzerli.it

Einlass: 20:00 Uhr