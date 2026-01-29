Jazz Live - High Octane

Seit 2015 rockt die Band High Octane so manche Hütte. Langjährige deutschlandweite Bühnenerfahrung prägt die Blues- und Rockklassiker spielenden Musiker. High Octane zeichnet sich durch eine große Bandbreite seiner Stücke aus.

Klassiker von AC/DC bis ZZ Top, den Rolling Stones oder Stevie Ray Vaughan bringen jeden Veranstaltungsort zum brodeln und das Publikum zu Tanzen. Eigene Stücke des Frontmannes Michael Gienapp vervollständigen das Repertoire. Gienapp, kein Kind von Traurigkeit, geht auch schon einmal über Tische und Bänke. Partystimmung ist garantiert! Michael Gienapp (Gesang/Gitarre/Mundharmonika)

Michael Gienapp (voc/git/harp), Dieter Kunert (git), Claudius Behrendt (bass/b-coc), Guy Halbout (dr)

Einlass: 20:00 Uhr

Veranstaltungsbeginn: 21:00 Uhr