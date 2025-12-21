Jazz Live - iGrooved - Latinjazz trifft Funkjazz auf halber Strecke

iGrooved steht mit viel Energie, Spielfreude und Groove als Session-Band am Start. Bei den fünf Herren sorgt Christian Bolz am Saxophon mit Raffinesse und makellosem Timing für feinste Melodien.

Marius Feilhauer steht an den Keyboards mit lässigem Harmoniegerüst und am Moog mit fettem Synthie-Sound auf der Bühne. Geschoben wird untenrum von Justinus Feilhauer, der an vornehmsten, selbstgebauten E-Bässen die Bauchregionen stimuliert. Gleich zwei Herren füllen den Saal in unvergleichlichem Zusammenspiel mit groovigen Beats: Max Gerwien verwöhnt alle Zuhörer mit seinem einzigartigen Sound und mitreisender Spielfreude an der Percussions. Dazu liefert Thomas Göhringer mit unverkennbarer Leichtigkeit einen Druck an den Drums, bei dem einem das Sitzenbleiben schwer fällt. Zu hören gibt’s Latin- und Funkjazz, selbst komponiert oder aus den Federn von Männern wie Chick Corea, Wayne Shorter oder Roy Hargrove.

Christian Bolz (Saxofon), Marius Feilhauer (Piano), Justinus Feilhauer (Bass), Max Gerwien (Percussion) Thomas Göhringer (Schlagzeug)

Einlass: 20:00 Uhr

Veranstaltungsbeginn: 21:00 Uhr