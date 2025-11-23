Jazz Live - Kalle Quartett - Fresh Jazz

Das „Kalle Quartett“ ist ein aufstrebendes Jazzquartett aus Nürnberg, das für seine frischen und kreativen Klänge bekannt ist.

Am Tenorsaxophon ist, die ursprünglich aus dem Rhein-Neckar-Kreis stammende Musikerin, Estelle Dupont zu hören. Ihre Töne fusionieren mit den Akkorden und Melodien von Leonard Hülsmann am Klavier, den tiefen Klängen von Alexander Binder am Kontrabass und den rhythmischen Akzenten von Korbinian Endres am Schlagzeug. Die Musiker lernten sich 2024 durch das Studium an der Hochschule für Musik Nürnberg kennen und bringen seitdem als „Kalle-Quartett“ neue Frische in die Jazzszene. Mit einer Mischung aus klassischem Jazz, modernen Sichtweisen und eigenen Interpretationen begeistert das Quartett sowohl Liebhaber der traditionellen Jazz-Musik, als auch neue Zuhörer und lädt zu einem unvergesslichen Abend ein.“

Estelle Dupont (ts), Leonard Hülsmann (p),

Alexander Binder (b), Korbinian Endres (dr)

Einlass: 20:00 Uhr

Veranstaltungsbeginn: 21:00 Uhr