Jazz Live - Oyabá - Perkussive Rhythmen treffen auf malerische Melodien

Das Quartett „Oyabá“ interpretiert abwechslungsreiche Stücke des JAZZ MANOUCHE. Inspiriert durch die Klangwelt von Django Reinhardt und Stéphane Grappelli spielen die MusikerInnen ihre eigenen Interpretationen aus dem Repertoire des Sinti Jazz.

Mit zwei Gitarren, einer Violine und Kontrabass entsteht eine einzigartige Atmosphäre, geprägt von klangvollen Melodien und eindrucksvollen Rhythmen.

Diego Ojeda (Gitarre), Luca Drexel (Gitarre), Sonja Barth (Violine), Alex Binder(DKB/Kontrabass)

Einlass: 20:00 Uhr

Veranstaltungsbeginn: 21:00 Uhr