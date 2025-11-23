Jazz Live - T.H.I.Q. steht für Tilman Herpichböhm Intellectual Quartet

T.H.I.Q. steht hier weder für die chemische Substanz, die zunächst im Verdacht stand, bei Schwerstalkoholikern im Körper gebildet zu werden und mittlerweile nachweislich die sexuelle Aktivität von Nagetieren stimulieren kann, noch für das trendende Schönheitsideal der mittleren hinteren Körperregion.

Der neu formierte Jazz-Vierer um den umtriebigen Augsburger Schlagzeuger spielt elektronisch,aber keinen Elektro, funky, aber keinen Funk, easy, aber kein Easy-Listening, experimentiert, aber es ist keine experimentelle Musik. Einfach groovy, so wie das Leben vierer Gutgelaunter, die es lieben, miteinander Sound zu machen.

Julia Hornung (Bass), Niklas Rehle (Gitarre), Tom Jahn (Keyboard) und Tilman Herpichböhm (Schlagzeug) tun das und sind dabei ultra hip.

Einlass: 20:00 Uhr

Veranstaltungsbeginn: 21:00 Uhr