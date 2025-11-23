Jazz Live - The Fusilli Corporation - Finest Mafia Rock'n Roll

Wer sich nach dem leichten Leben auf Plastikstühlen und einem kalten Moretti in der Hand sehnt, ein ins Herz wummerndes Gitarrensolo im Ohr, der stillt seine Sehnsucht nach Amore und Tanz mit der Fusilli Corporation.

Raus aus Mamas dampfender Küche und aus dem Schoß verschiedenster obskurer Familienstricke sizilianischer Mafiasippen entflohen, fanden sich vier verwaiste Gestalten zu einer neuen Cosa Nostra zusammen. Alle einte von der ersten Minute an eine mitreißende Passion für handgemachte Nudeln und Rock’n’Roll-Musik.

Mateo Machete trommelt und singt sich seine in Palermo erfahrenen Kindheitstraumata aus den Poren, während Toni Betoni zuständig für‘s „schmutzige Geschäft“ ist. Über dunkle Kanäle des Internets ausfindig gemacht und seitdem ein Garant für dreckigen Gitarrensound mit fest zementierten Riff‘s. Nachdem Johnny Beretta seine Auftragsflinten ins nächste Hafenbecken geschmissen hatte, hackte er sich in einer Garage mit seinem schwarzen Kontrabass zehn Tage und Nächte von seinen Sünden frei. Irgendeine Madonna scheint ihn erhört zu haben.

Silia Melograno verirrte sich auf ihrer letzten Undercover-Mission in ein Haus an der Mühle und wurde von den hypnotisierenden Klängen in seinen Bann gerissen. Ihre Waffen tauschte sie gegen das Mikro. Die spritzige Granate verwandelt seither die Stage mit ihrer Stimme zur Feuerzone.

Starke, melodische Gitarrenriffs, ins Herz hämmernde Basstöne, ein treibendes just-in-time Schlagzeug und bodenständig gesungene Lieder, die an vergangene Zeiten anknüpfen, prägen Ihre Auftritte.

Silia Mellograno (Gesang), Matteo Machete (Schlagzeug & Gesang), Johnny Beretta(Kontrabass),

Giacomo (Gitarre)

Info: www.fusilli-corporation.de

Einlass: 20:00 Uhr

Veranstaltungsbeginn: 21:00 Uhr