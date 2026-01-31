Jazz Live - The Global Blues Resistance

‚The Global Blues Resistance‘ ist weit mehr als nur eine Band - sie ist eine Bastion der handgemachten Musik, ein Schutzraum für Gitarrensoli, ein Refugium für Freunde der Vielfalt des Blues.

Das Quartett, bestehend aus Peter Pelzner an der Gitarre, Julia ‚Jules‘ Fischer an der Orgel, Ferdinand Roscher am Kontrabass und Simon Froschauer am Schlagzeug, zelebriert eine Fusion aus Blues, Funk und Groove, die das Publikum nicht mehr stillsitzen lässt!

Dank der gemeinsamen Leidenschaft für den klassischen Blues, gepaart mit dem Rhythmus des Funk, macht sich ‚The Global Blues Resistance‘ einen Namen, indem sie die Grenzen der traditionellen Bluesmusik überschreitet. Neben bekannten Hits der Großmeister des Genres wie The Meters, Ray Charles und Freddie King spielt die Band aus Bluestown Nürnberg auch Eigenkompositionen.

Peter Pelzner (Gitarre, Gesang), Julia ‚Jules‘ Fischer (Orgel, Gesang), Ferdinand Roscher(Kontrabass, Gesang), Simon Froschauer (Schlagzeug)

Info: The Global Blues Resistance

Einlass: 20:00 Uhr

Veranstaltungsbeginn: 21:00 Uhr