Jazz Live - Trans//Formation

Trans//Formation ist ein Ensemble, das auf der Bühne ausschließlich improvisiert.

Alle drei Musiker – Nippy Noya, Herman Kathan und Torsten Krill – beschäftigen sich seit Jahren mit dieser ganz speziellen Art, Musik aus dem Augenblick zu schöpfen, mit dem, was genau zu diesem Zeitpunkt „wahr“ ist. Für die Musiker – wie auch für das Publikum – bringen diese Konzerte immer wieder große Überraschungen zu Tage.

Aufgrund ihrer jahrelangen musikalischen Zusammenarbeit kommunizieren die drei Percussionisten mit traumwandlerischer Sicherheit miteinander. Ihr Instrumentarium reicht von den Trommeln alter Trance-Kulte über asiatische Saiteninstrumente und zeitgenössischem Schlagwerk bis hin zu sinnlichen Instrumenten wie dem zarten, afrikanischen Kalimba.

Im Konzert bemerken die Zuhörer schon bald, dass sie auf eine musikalische Reise mitgenommen werden, deren Töne weiter vordringen als nur zu den Ohren, die ihnen innere Räume erschließt, die sie vielleicht selten betreten – hin zu einer Musik die auch mit dem letzten Ton des Konzertes nicht enden will. Immer wieder berichten Konzertbesucher von Musik, die sie so noch nie gehört haben, beschreiben, dass sie „ganz in die Rhythmen eingetaucht“ sind oder fragen sich verwundert, „aus welchen Kanälen die Musiker ihre Musik schöpfen?“

Nippi Noya und Herman Kathan (diverse Trommeln/Percussion), Thorsten Krill (Schlagzeug/Percussion)

Info: kathan-zauberhaus.de/gruppen.htm

Einlass: 20:00 Uhr

Veranstaltungsbeginn: 21:00 Uhr