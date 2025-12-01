Jazz Live - Ursula Oswald + Anton Stürzer Duo

Unter dem Titel "Jazz aus dem Nähkästchen" interpretieren Ursula Oswald (Vocals) und Anton Stürzer (Gitarre) bekannte und weniger bekannte musikalische Perlen aus dem American Songbook.

Nachdem beide ihren reichhaltigen Erfahrungsschatz über viele Jahre in unterschiedlichen Konstellationen und Bands gesammelt haben, sind die Liebe zum Jazz und die Intensität des Duos für Ursula Oswald und Anton Stürzer die Grundlagen ihrer Zusammenarbeit.

Mit im Gepäck zum zweiten Weihnachtstag sind auch ein paar Christmas-Klassiker.

Einlass: 20:00 Uhr

Veranstaltungsbeginn: 21:00 Uhr