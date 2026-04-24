Jazz-Matinée der Tübinger Musikschule

Die Rock- und Jazz-Ensembles der Tübinger Musikschule stellen ihr aktuelles Repertoire vor.

Die Rock- und Jazz-Ensembles der Tübinger Musikschule stellen ihr aktuelles Repertoire vor.

Die jugendlichen bis erwachsenen Bandmitglieder spielen alles vom Jazz-Standard Duke Ellingtons bis zu Rock-Klassikern von den Red Hot Chili Peppers – manchmal im Original-Stil, manchmal in neuen, eigenen Arrangements.

Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigen ihre Fertigkeiten sowohl im Zusammenspiel als auch im Solo. Unter der Leitung von Christian Baumgärtner spielt die Big Band Ausschnitte aus ihrem vielseitigen Repertoire von Swing-Klassikern bis zu modernen und funkigen Stücken. Die Band The Crew von Wolfgang Lindenfelser präsentiert vor allem Eigenkompositionen, während die Jazz-Combo um den Pianisten Stefan Veit Jazz-, Rock- und Popstücke spielt.