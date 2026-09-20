Jazz-Matinée

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Zentrum Zinsholz Kirchheimer Straße 123, 73760 Ostfildern

Die Lehrer der Jazzabteilung der Musikschule Ostfildern laden herzlich zur traditionellen Jazz-Matinée im Zentrum Zinsholz ein.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit mitreißenden Latin, Funk und Jazz-Klängen, sowie stimmungsvollen Gesangstiteln.

Es musizieren Matías Bocchio (Gesang), Harald Schneider (Saxophon), Bruno Frey Nascimento (E-Gitarre), Felix Eckenfelder (Schlagzeug), Klaus Dreher (Percussion) und Steffen Hollenweger (Bass).

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Zentrum Zinsholz
Zentrum Zinsholz Kirchheimer Straße 123, 73760 Ostfildern
Konzerte & Live-Musik

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