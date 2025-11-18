JAZZ-MATINEE - Judith Goldbach Quartett feat. GLOX - A TRIBUTE TO BÉLA BARTÓK

Die Kontrabassistin Judith Goldbach beschäftigt sich schon seit ihrem Studium mit Bartóks Werken. Aus seinen Kompositionen schöpft sie Ihre Ideen und greift Volksweisen des Balkans auf, um sie gekonnt in einen fesselnden musikalischen Rahmen einzubetten. Zusammen mit ihren Kollegen Claus Kiesselbach (Vibraphon) und Sebastian Böhlen (Gitarre) und Michael Fischer (Percussion) schafft sie einen eigenen Stil und Sound. Experimenteller, klangbewusster und kammermusikalischer Jazz!