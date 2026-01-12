Jazz-Matinee mit der Retro Jazz Band

Die Retro Jazz Band ist eine Dixieland- Formation und hat ihre musikalischen Wurzeln im Orleans Jazz.

Swingender Oldtime Jazz, gespielt in originaler Besetzung mit schwäbischen Texten, versetzen den Zuhörer in die einzigartige Atmosphäre der verschiedenen Jazz - Zentren von New Orleans und St. Louis. „Jazzklassiker“ von Louis Armstrong bis zu den legendären Melodien von Duke Ellington werden von der Band ebenso brillant dargeboten, wie die mitreißenden und perlenden Dixieland Evergreens und gefühlvollen Blues aus den 20er und 30er Jahren. Die Retro Jazz Band entwickelte sich im vergangenen Jahrzehnt zu einer Band mit hervorragenden Solisten, die durch ihr musikalisches Einfühlungsvermögen ein kompaktes Kollektiv bilden und mit instrumentaler und gesanglicher Virtuosität ein Feuerwerk des Oldtime Jazz abbrennen. Das perfekte Zusammenspiel und vor allem die mitreißende Spielfreude der Gruppe begeistern die Zuhörer jedes Mal aufs Neue. Diese Jazz-Veranstaltung finden in der Kneipe mit Bewirtung statt.