Jazz-Matinee mit der Winnie Elflein Bluesband

Blues entspringt weder einer perfekten Glitzerwelt, noch pflegt er eine glatte Oberfläche, er geht direkt unter die Haut und speist seine Kraft aus Seele und Gefühl.

Die Band entwickelt einen spannenden Mix aus Jazz & Blues, der dem Blues den Swing und dem Jazz den erdigen Drive einhaucht. Sie versucht den Spagat, den Blues von seinen Anfängen bis zur heutigen Zeit einzufangen. Das Repertoire umfasst unter anderem Stücke von Robert Johnson, BB King, Eric Clapton, Eric Bibb, van Morrison, Muddy Waters, Nat King Cole, Natalie Cole, Gregor Hilden, Duke Robillard uvm. Die Jazz-Veranstaltungen finden in der Kneipe mit Bewirtung statt.