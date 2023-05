Jazz-Matinee mit "Double U"

Double-U ist ein Quartett um den Mössinger Saxofonisten Peter Winniger, das seit nunmehr zwölf Jahren besteht und bestens aufeinander eingespielt ist. Das abwechslungsreiche Programm erstreckt sich über annähernd alle Spielarten des Modern Jazz. Die vier Musiker unternehmen aber auch gerne mal Ausflüge in andere musikalische Welten. So kann es durchaus sein, dass im Konzert eine Rock-Ballade, ein Tango oder ein Reggae ertönt. Neuerdings unternimmt das Quartett auch unterhaltsame Ausflüge in die musikalische Welt von Film und Fernsehen.

Peter Winniger – Saxofone

Volker Weis – Gitarre

Reinhard Straub – Kontrabass

Nico Walczyk – Schlagzeug

Hinweis:

Der Veranstaltungsraum im Dachgeschoss ist nur über drei Treppen erreichbar.

72116 Mössingen

Stadtteil: Kernstadt

Kosten

Eintritt: 14.- € / Mitglieder: 12.- €

Bitte sichern Sie sich Ihre Karten im Vorverkauf:

Eine Reservierung von Karten ohne Bezahlung ist nicht möglich, nur ein Verkauf.

Wir bitten darum, dass die Bezahlung vorrangig als Überweisung vorgenommen werden sollte. Eine eventuelle Rückabwicklung ist dadurch einfacher.

Wenn Sie Karten kaufen wollen, schicken Sie dazu eine e-mail an karten@kultur-cafe-moessingen.de

Geben Sie dabei die gewünschte Veranstaltung und die gewünschte Anzahl von Karten an.

Ein Bar-Verkauf während der Öffnungszeiten des Cafés (Sonntags 14.00 h – 18.00 h, Mittwochs 14.00 h – 22.00 h) ist auch möglich.

Ein Karten-Verkauf an der Tages-/Abendkasse findet in der Regel ebenfalls statt.

Für den Besuch unserer Veranstaltungen gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.

