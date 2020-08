Jazz-Matinee mit Gypsy sans batterie

Die Gitarristen Kurt Schlaf, Peter Maisenbacher und Detlef Hoche wechseln sich bei den Jam-Sessions im Glasperlenspiel ab. Sie sind für den Hintergrund-Groove der Bläser-Formationen zuständig. Bei diesem sonntäglichen Frühschoppen zeigen sie, was in ihnen steckt, wenn sie in den Vordergrund treten. Sans Batterie heißt „ohne Schlagzeug“ – den Rhythmus des Gypsy-Swing machen alleine die Gitarren und das fetzt ganz toll. Das alles unterlegt Karl-Otto Schmidt mit seinem Kontrabass. Sie werden Ihre reine Freude daran haben. Es gibt keine Bewirtung. Bitte um Reservierung telefonisch oder per mail.