Jazz-Matinee mit Swing sans batterie noveaux

Das Quartett spielt klassischen Gitarrenswing mit einem eigenen klanglichen Ansatz.

Im Sound der traditionellen Jazzgitarre erklingt ein breites Repertoire aus bekannten und weniger bekannten Titeln der Swing-Ära. Die Musiker dieser Formation kennen sich jahrzehntelang und haben schon zusammen unzählige Auftritte miteinander absolviert und das Publikum begeistert. Sehr bereichert wird neuerdings das klangliche Spektrum der Band durch eine swingende Violine, gespielt von Manfred Schweikert. Er und Alex Kroll mit seiner Sologitarre prägen die melodische Interpretation des Programms mit hochklassigen Solos und Improvisationen. Für Abwechslung sorgt Peter Maisenbacher mit Gesangstiteln. Er führt auch durch das vielschichtige Programm und bildet mit seiner Rhythmusgitarre zusammen mit Karl-Otto Schmidt am Kontrabass die Basis für die Grooves der Band. Die Jazz-Veranstaltungen finden in der Kneipe mit Bewirtun