Jazz-Matinee mit Zwischenwelten

× Erweitern Zwischenwelten Zwischenwelten

Mit eingängigen Melodien, gefühlvollen Improvisationen und pulsierender Rhythmik präsentieren die Musiker von „Zwischenwelten“ musikalische Geschichten und Stimmungen zwischen den Zeiten, den Kulturen und den Welten. Die Eigenkompositionen basieren auf unterschiedlichen Musiktraditionen und spezifischen Erfahrungssituationen der Musiker.

„Zwischenwelten“ sind drei aus dem Remstal stammende Musiker, die gemeinsam über 100 Jahre Band- und Konzerterfahrung besitzen. Mit den beiden Musiklehrern Andreas Pastorek (Percussion), Ulrich Eckardt, (Gitarre) und dem passionierten Saxophonisten Andreas Mürdter und hat sich ein Trio gefunden, das in seiner 17-jährigen Bandgeschichte nicht nur zahlreiche Konzerte erfolgreich gespielt hat, sondern auch zwei CD’s aufgenommen hat.

Einfach bei diesem sonntäglichen Matinee-Konzert musikalisch mitnehmen lassen im atmosphärisch passenden [ zamma ].

Ab 14:00 Café am Sonntag: die leckersten hausgemachten Kuchen und Torten der Gemeindemitglieder der evangelischen Kirche verwöhnen den Gaumen.