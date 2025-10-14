Jazz meets Classic meets Arabian Music

Beyond Borders nehmen ihren Namen beim Wort. Die Offenheit und Bereitschaft der Bandmitglieder, Grenzen zu überwinden, zeichnet diesen außergewöhnlichen Austausch aus.

So ist das Kollektiv bestens gerüstet für eine Kollaboration mit der serbischen Sängerin Radoslava Vorgic. Die vor allem in Deutschland aktive Sopranistin ist mit einem breiten Repertoire im Barock zuhause, hat in der Vergangenheit jedoch auch mit experimentellen Projekten wie dem Ensemble Kaliomene für Aufsehen gesorgt.

„Jazz ist die perfekte Demokratie, wenn es funktioniert.“ (Enrico Rava). In mentaler Verbundenheit zu diesem Statement wird aus der Beyond Borders-Frontlinie Boubaker und Seibold ein vollkommen gleichberechtigtes magisches Dreieck, bestehend aus Oud, Saxophon und Gesang. Zusammen mit der dynamisch-wirbelnden Rhythmusgruppe aus Fürstberger und Sell werden aus Gegensätzen überraschend ungewöhnliche Klangkombinationen, aus Gemeinsamkeiten werden reine Momente des Glücks.

Zu hören sein werden Vertonungen von serbischen, tunesischen und deutschen Gedichten sowie in neuem Glanz erstrahlende Arrangements barocker Megahits. Hier zeigt sich mit energiegeladenen Improvisationen und farbenreicher Ornamentik eine wichtige Verbindungslinie zwischen Alter Musik und dem Jazz. Vor allem aber wird der kraftvoll-mysteriöse Sound, der Beyond Borders seit jeher auszeichnet, die große Konstante sein in diesem neuen und spannenden Programm.