Jazz-Messe

Die „Messe für Jazzband und Gesang“ ist eine Vertonung der Texte der Liturgie in lateinischer Sprache (Kyrie, Gloria, Credo, Sanktus, Benediktus und Agnus Dei). Die Musik ist reiner Jazz mit breitem Raum für Improvisation. Aufgeführt wird das Werk von einem Jazz-Quartett und einer Sängerin und ist in seiner Art wohl einzigartig. Als Besonderheit sind in einigen Passagen virtuose Steptanzeinlagen in die Komposition integriert.

Die Band:

Veronika Sorge – Gesang

Juri Smirnov – Sopran-/Tenorsaxophon

Werner Hausen – Klavier

Florian Fischer – Schlagzeug

Klaus Bleis – Steptanz