Jazz mit den Hardt Stompers

Die "Hardt Stompers" präsentieren launig-munter und mit viel Spielfreude unvergängliche Jazz-Evergreens und auch weniger bekannte -

aber vielleicht deswegen besonders hörenswerte - Arrangements im wunderschönen Ambiente des Hirsauer Kursaals.

Kommt Zeit, kommt Jazz... frei nach diesem Motto haben sich ein paar „gestandene Mannsbilder“ zusammengetan um ihrer bis dahin stillen Liebe zum Oldtime Jazz hörbaren Ausdruck zu verleihen. So entstanden die Hardt Stompers - ursprünglich als Lehrerband des Reutlinger Bildungszentrums Nord im Gewandt "Hardt" - mittlerweile eine "choice quality" - Mischung von handverlesenen Jazzern aus den Großräumen Reutlingen - Stuttgart - Karlsruhe, sowie aus dem Bodenseeraum.

Die Band bevorzugt nach wie vor den klassischen New Orleans - Stil in der Art des legendären King Oliver oder des frühen Louis Armstrong, lässt sich aber auch gern inspirieren von der Stilrichtung des Francisco-Revival der 50er Jahre, geprägt durch die Firehouse Five Plus Two, Lu Waters, Turk Murphy u. a.