× Erweitern JazznSamba

Um 19.30 Uhr bei gutem Wetter auf der Open Air Bühne unter der Kastanie.

Seit 25 Jahren begeistern die Musiker von Jazz`n`Samba ihr Publikum – so wird es auch bei diesem Jubiläumskonzert sein! Im Programm: eine vielfältige Mischung aus pulsierenden Samba-Grooves, melodischen Bossa-Novas und jazzigen Improvisationen. Außer modernen Interpretationen unvergessener Klassiker und stilvollen Bearbeitungen weniger bekannter Schätze der vielfältigen Musica Popular Brasileira wird auch eigene Kompositionen zu hören sein. Luze Machado aus Rio de Janeiro mit diesen magischen Melodien aufgewachsen und verzaubert nun ihr Publikum mit ihrer temperamentvollen Stimme und ihrer sprühenden südamerikanischen Lebensfreude. Mit dabei werden an diesem Abend auch einige Gastmusiker unterschiedlichster Stilrichtungen sein: So werden sich immer wieder neue Räume für musikalische Dialoge öffnen. An der Seite von Luze Machado spielen: Thomas Gert Wagner (Gitarre), Joachim Scheu (Piano), Derek High (Bass), Andreas Rudolph (Saxophon), Markus Fiederer (Schlagzeug, Percussion) und Dirk Sabel (Congas, Bongos, Percussion).