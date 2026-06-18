Jazz Open • D.K. Harrell

D.K. Harrell, geboren 1998 in Ruston, Louisiana, ist ein aufstrebender Star der modernen Bluesszene, bekannt für sein virtuos-expressives Gitarrenspiel, seine souligen Vocals und seine packenden Originalsongs.

Von B.B. King und anderen Blueslegenden inspiriert, verbindet er traditionelle Einflüsse mit zeitgenössischen Texten und energiegeladenen Live-Shows. Mit seinem Debütalbum Talkin’ Heavy bei Alligator Records hat er sich als führender Künstler der neuen Blues-Generation etabliert. Harrell wurde mehrfach ausgezeichnet und tourt weltweit, mit dem Ziel, den Blues einer neuen Generation von Fans näherzubringen.