Jazz Open • D.K. Harrell

Bix Jazzclub Leonhardsplatz 28, 70182 Stuttgart

D.K. Harrell, geboren 1998 in Ruston, Louisiana, ist ein aufstrebender Star der modernen Bluesszene, bekannt für sein virtuos-expressives Gitarrenspiel, seine souligen Vocals und seine packenden Originalsongs.

Von B.B. King und anderen Blueslegenden inspiriert, verbindet er traditionelle Einflüsse mit zeitgenössischen Texten und energiegeladenen Live-Shows. Mit seinem Debütalbum Talkin’ Heavy bei Alligator Records hat er sich als führender Künstler der neuen Blues-Generation etabliert. Harrell wurde mehrfach ausgezeichnet und tourt weltweit, mit dem Ziel, den Blues einer neuen Generation von Fans näherzubringen.

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Bix Jazzclub
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Konzerte & Live-Musik
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