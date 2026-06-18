Jazz Open • Emma Smith

Emma Smith, Gewinnerin des Parliamentary Jazz Vocalist of the Year 2024, ist eine international gefeierte Jazzsängerin, Arrangeurin und Songwriterin.

Mit Auftritten in der Royal Albert Hall, führenden Jazzclubs weltweit und Kollaborationen mit Künstler*innen wie Michael Bublé und dem Quincy Jones Orchestra hat sie sich einen herausragenden Ruf erarbeitet. Ihre Soloalben, darunter Meshuga Baby, wurden von Kritik und Radio gefeiert und sammelten Millionen Streams. Aufgewachsen in einer Familie von Jazzmusiker*innen, verbindet sie Tradition mit zeitgenössischer Kreativität und gilt als eine der aufregendsten Stimmen des modernen Jazz.