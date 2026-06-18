Jazz Open • Herve Samb & Band

Bix Jazzclub Leonhardsplatz 28, 70182 Stuttgart

Hervé Samb ist ein visionärer senegalesischer Gitarrist, Komponist und Arrangeur, der als Pionier des Jazz Sabar internationale Anerkennung erlangt hat.

Seit seinem Debüt mit 15 Jahren hat er mit Künstler*innen wie Pat Metheny, Pharoah Sanders und Amadou & Mariam zusammengearbeitet und mehrere gefeierte Alben veröffentlicht, darunter Cross Over, Teranga und Jolof. Neben seinen eigenen Projekten arbeitet er als Produzent und künstlerischer Leiter, erhielt eine Grammy-Nominierung und Auszeichnungen wie den AUDELCO Award. Samb kombiniert senegalesische Rhythmen, Jazz und zeitgenössische Einflüsse zu einem einzigartigen Stil und begeistert weltweit ein stetig wachsendes Publikum.

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Bix Jazzclub
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Konzerte & Live-Musik
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