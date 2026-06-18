Jazz Open • Karolina Strassmayer & Drori Mondlak

KLARO! ist ein internationales Jazzquartett, das europäische Klassik- und Folkloreeinflüsse mit der Energie des amerikanischen Jazz und zeitgenössischen Harmonien verbindet. Ihre Musik reicht von groovenden Rhythmen über poetische Balladen bis hin zu dynamischem Swing und ist stets voller Leidenschaft und Neugier.

Die Gruppe besteht aus Karolina Strassmayer (Altsaxophon, Altflöte), eine der weltweit führenden Altsaxophonist*innen und Mitglied der mehrfach Grammy-prämierten WDR Big Band Köln. Ihr zur Seite stehen Drori Mondlak (Schlagzeug), bekannt für subtilen, melodischen und rhythmisch kraftvollen Spielstil, Mike Roelofs (Klavier), ein unkonventioneller Instrumentalist, der stets auf Entdeckungsreise ist und Geschichten erzählt , und Sam Anning (Kontrabass), ein preisgekrönter australischer Bassist mit internationalen Kollaborationen und Mitglied der WDR Big Band.

Gemeinsam präsentieren sie neue Kompositionen und Improvisationen, geprägt von lyrischer Schönheit, enger musikalischer Interaktion und kraftvollem rhythmischem Drive.

Besetzung: Karolina Strassmayer (Altsaxophon, Altflöte); Drori Mondlak (Schlagzeug); Mike Roelofs (Piano); Sam Anning (Kontrabass)