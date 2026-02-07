Jazz Open • Kurt Rosenwinkel

Kurt Rosenwinkel ist seit über drei Jahrzehnten eine prägende Stimme des modernen Jazz.

Der amerikanische Multiinstrumentalist ist für seine meisterhafte Kunstfertigkeit und individuelle Ausdruckskraft international anerkannt, sichtbar auf seinen 15 Alben als Bandleader, die Musiker*innen weltweit inspiriert haben.

2008 sorgte sein Live-Album The Remedy, aufgezeichnet im Club Village Vanguard in Greenwich Village, New York, für großes Aufsehen.