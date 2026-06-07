Jazz Open • Mammal Hands

Mammal Hands verbinden Jazz, zeitgenössische Klassik, Electronica, Folk und Minimalismus zu einem unverwechselbaren Klang und haben sich mit fünf Alben eine internationale Anhängerschaft erarbeitet.

Ihr neues Album Circadia, mit Schlagzeuger Rob Turner, setzt auf rhythmische Energie und emotionale Tiefe, inspiriert von Zyklen und Wandel. Die Band ist für fesselnde Live-Auftritte bekannt, die meditative und intensive Klänge verbinden und lange nachklingen.