Jazz Open • Marius Neset

Marius Neset ist ein international gefeierter Saxophonist und Komponist. Schon früh experimentierte er mit Rhythmus und Polyrhythmen.

Nach seinem Durchbruch mit dem Album Golden Xplosion hat er zahlreiche Auftragswerke für Orchester, Big Bands und Kammerensembles komponiert, darunter Lion, Arches of Nature / Snowmelt, Viaduct und Geyser.

Der Norweger ist vielfach ausgezeichnet, darunter mit EDVARD- und Spellemann-Preisen, und wurde 2016 von DownBeat als einziger Europäer in die Liste „25 for the Future“ aufgenommen. Parallel zu seiner kompositorischen Arbeit tourt er als Bandleader und Sideman weltweit. Seine Musik zieht Musiker*innen aus verschiedensten Genres an und zeigt eine außergewöhnliche Bandbreite und Energie. Bei den Jazz Open präsentiert er mit seiner Formation unter anderem das neue Album Cabaret.