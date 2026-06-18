Jazz Open • Mica Millar

Mica Millar, ausgezeichnet als „Soul Act of The Year“ von Jazz FM, ist ein aufstrebender Star der britischen Soulmusik.

Ihr Debütalbum Heaven Knows wurde von Kritikern gefeiert, und sie erhielt Anerkennung auf BBC Radio, Jazz FM sowie in führenden Musikmagazinen. Seit 2023 begeistert sie das Publikum in Deutschland und Europa mit ausverkauften Konzerten, darunter Festivals und renommierte Spielstätten wie die Royal Albert Hall. Durch ihre Musik bekommt sie immer mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung der Medien, sowie eine wachsende Fangemeinde.