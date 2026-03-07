Jazz Open • Sūn Byrd

Bix Jazzclub Leonhardsplatz 28, 70182 Stuttgart

Sūn Byrd ist eine junge Band aus der lebendigen Musikszene Oslos, die modernen Soul mit Einflüssen der 60er- und 70er-Jahre verbindet.

Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums Sūn Byrd im Frühjahr 2024 und dem Erfolg der Single „Half the Truth“ arbeitet die siebenköpfige Band derzeit an zwei neuen Alben.

Mit über 200 Konzerten in Oslo und einem kollaborativen Songwriting-Ansatz ist Sūn Byrd bereit, international durchzustarten.

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Bix Jazzclub
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Konzerte & Live-Musik
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