Jazzcircle GP feat. Gitte Lindmaier – Jazz im Park.

Beim diesjährigen Jazz im Park vereint sich der Jazzcircle GP mit der Stuttgarter Sängerin Gitte Lindmaier, die mit ihrer warmen Stimme, charismatischen Bühnenpräsenz und einem feinen Gespür für Emotion und Groove jedem Song ihre ganz persönliche Note verleiht.

Gemeinsam interpretieren die fünf hochkarätigen Musiker:innen Soul-, Pop- und Jazz Klassiker von Michael Jackson, Stevie Wonder, Marvin Gaye und vielen anderen. Mit Spielfreude, Virtuosität und Leidenschaft entsteht ein Konzert voller Energie, Atmosphäre und musikalischer Klasse – ein Abend, der noch lange nachklingt.

Besetzung:

Gitte Lindmaier – Vocals

Alexander “Sandi” Kuhn – Saxophon

André Weiß – Piano

Axel Kühn – Bass

Felix Schrack – Drums