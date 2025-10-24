Jazz - Piano Cocktailnight

Glasperlenspiel Asperg Kelterstraße 5, 71679 Asperg

Gerhard Volz und Stefan „Mad Piano“ Zenner waren beide Schüler des bekannten und allzu früh verstorbenen Stuttgarter Pianisten Hans-Jürgen „Specht“ Bock.

Ihr Repertoire reicht vom Swing und Ragtime über Boogie Woogie bis zum Blues. Beim Swing begleitet der versierte Bassist Didi Eckmaier mit seinem E-Bass. Zudem unterhält Sie Gerhard Volz mit schwäbischen Geschichten. Diese Jazz-Veranstaltung finden in der Kneipe mit Bewirtung statt.

